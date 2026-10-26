CANLI | Süper Lig’de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk (4G 3B 1M), Galatasaray tarihinde Fatih Terim (7) ve Gündüz Kılıç'ın (5) ardından Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 5+ kez mağlup eden üçüncü teknik direktör olmak istiyor.

İsmail Kartal (3G 1B 1M), Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'ı en fazla mağlup eden Türk teknik direktör olmak için sahaya çıkacak.

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