Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çorum FK'da Erzurumspor FK hazırlıkları başladı!
Giriş Tarihi: 26.10.2026 17:40

Çorum FK'da Erzurumspor FK hazırlıkları başladı!

Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek olan Çorum FK'da hazırlıklara start verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Çorum FK’da Erzurumspor FK hazırlıkları başladı!
  • ABONE OL
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, ısınmanın ardından dar alanda topa sahip olma ve pas çalışmalarına geçti. Antrenmanın devamında bisiklet ve mobilite çalışmasının yanı sıra üst vücut esnetme ve genel kuvvet uygulamalarına yer verildi.

Programın son bölümünde ise yürüyüş, hafif tempo koşu ve fiziksel dayanıklılığa yönelik yüksek tempolu koşular gerçekleştirildi.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÇORUM FK #BURAK YILMAZ #ERZURUMSPOR FK #SÜPER LİG
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum FK'da Erzurumspor FK hazırlıkları başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA