Davinson Sanchez: Alıştığımız skorlardan birini aldık!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe karşısında 2-1 galip gelen Galatasaray'da Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kolombiyalı stoper, "Mutluyuz. İşimizi yaptık. Maç maç geliştirdik kendimizi, Galatasaray'a yakışır performansa yaklaşıyoruz. Rakip oyunu durdurmaya çalıştı. Biz de kendi oyunumuza odaklandık. Hücum odaklı oynadık. Ligde alıştığımız skorlardan birini aldı" sözlerini dile getirdi.

Önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Davinson Sanchez, "Çok iyi karşıladık rakibi. Savunma hattını ileriye almamız gerekiyordu. Lukaku dip koşularda zorlanıyordu. Rakibin iyi forveti olsa da Galatasaray olunca üstesinden geldik. Onlar kendi işini yapıyordu, biz kendi işimiz yaptık ve 3 puanı aldık. Çok mutluyuz. Önemli olan 3 puandı" dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör