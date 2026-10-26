Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Davinson Sanchez: Alıştığımız skorlardan birini aldık!
Giriş Tarihi: 27.10.2026 00:02

Davinson Sanchez: Alıştığımız skorlardan birini aldık!

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Davinson Sanchez: Alıştığımız skorlardan birini aldık!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe karşısında 2-1 galip gelen Galatasaray'da Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kolombiyalı stoper, "Mutluyuz. İşimizi yaptık. Maç maç geliştirdik kendimizi, Galatasaray'a yakışır performansa yaklaşıyoruz. Rakip oyunu durdurmaya çalıştı. Biz de kendi oyunumuza odaklandık. Hücum odaklı oynadık. Ligde alıştığımız skorlardan birini aldı" sözlerini dile getirdi.

Önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Davinson Sanchez, "Çok iyi karşıladık rakibi. Savunma hattını ileriye almamız gerekiyordu. Lukaku dip koşularda zorlanıyordu. Rakibin iyi forveti olsa da Galatasaray olunca üstesinden geldik. Onlar kendi işini yapıyordu, biz kendi işimiz yaptık ve 3 puanı aldık. Çok mutluyuz. Önemli olan 3 puandı" dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #FENERBAHÇE #DAVİNSON SANCHEZ #SÜPER LİG
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Davinson Sanchez: Alıştığımız skorlardan birini aldık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA