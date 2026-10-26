DERBİ CANLI | Süper Lig’de Galatasaray - Fenerbahçe maçı! İlk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.
Zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.
Kritik derbide VAR'da Carlos Del Cerro Grande, AVAR'da ise Ferhan Kestanlıoğlu görev alacak.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat 21.30'da başlayacak.
Zorlu müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Dev maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen. (Muhtemel)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Greenwood, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Lukaku.
MAÇTAN NOTLAR
Ligin geride kalan 8 haftasında Galatasaray, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan topladı.
Fenerbahçe ise ligin ilk 8 haftasında 16 puan topladı. Sarı-lacivertliler, oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ise 138 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 53, Galatasaray'ın ise 39 galibiyeti bulunurken 46 maçta taraflar yenişemedi. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 137 gol kaydetti.
Okan Buruk (4G 3B 1M), Galatasaray tarihinde Fatih Terim (7) ve Gündüz Kılıç'ın (5) ardından Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 5+ kez mağlup eden üçüncü teknik direktör olmak istiyor.
İsmail Kartal (3G 1B 1M), Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'ı en fazla mağlup eden Türk teknik direktör olmak için sahaya çıkacak.