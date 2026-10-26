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Giriş Tarihi: 27.10.2026 00:09 Son Güncelleme: 27.10.2026 00:22

Ederson: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisisin ardından taraftarlardan özür diledi.

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Ederson: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin file bekçisi Ederson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KOLAY DEĞİL AMA KAFAMIZI KALDIRMALIYIZ"

Takım olarak 90 dakika boyunca istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını ifade eden Ederson, mücadeleye devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Brezilyalı kaleci, "Takım olarak 90 dakika boyunca istediğimiz performansı sergileyemedik ama yolumuza devam etmeliyiz. Birlik olmaya devam etmeliyiz. Çalışmaya devam edeceğiz ve bir sonraki maçı düşüneceğiz. Kolay değil ama kafamızı kaldırmalıyız. Önümüzde uzun bir yol var. Çalışmaya, inanmaya devam etmeliyiz." dedi.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Brezilyalı file bekçisi, "Taraftarlarımızdan özür dileriz. Buraya gelen taraftarlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY #FENERBAHÇE #TRENDYOL SÜPER LİG #EDERSON
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Ederson: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz
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