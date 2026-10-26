Fenerbahçe, bu sezon 2. derbiyi de kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, 29 ve 44. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 2-0 geriye düşerken, 62. dakikada bulduğu gol skoru belirledi. Kalan dakikalarda başka gol bulamayan Fenerbahçe, derbiden mağlubiyetle ayrıldı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon ilk derbisine 4. haftada Kadıköy'de Beşiktaş karşısında çıkan Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup oldu. Bugün de Galatasaray'a 2-1 yenildi ve oynadığı 2 derbiden de puansız ayrıldı.



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