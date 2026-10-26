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Giriş Tarihi: 27.10.2026 01:27

Fenerbahçe taraftarlarından Samandıra’da protesto

Fenerbahçe'de taraftarlar, 2-1 kaybedilen derbi sonrası Samandıra'ya giderek protestolarda bulundu.

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DHA
Fenerbahçe taraftarlarından Samandıra’da protesto
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Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri önünde protestoda bulundu. Taraftarlar, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Derbi mağlubiyetinin ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Tesis önünde toplanan taraftarlar, takımlarının mağlubiyetine tepki gösterdi. Taraftarlar, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak protestoda bulundu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY #TRENDYOL SÜPER LİG #FENERBAHÇE #CAN BARTU TESİSLERİ
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Fenerbahçe taraftarlarından Samandıra’da protesto
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