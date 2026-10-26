Fenerbahçe taraftarlarından Samandıra’da protesto

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri önünde protestoda bulundu. Taraftarlar, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Derbi mağlubiyetinin ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Tesis önünde toplanan taraftarlar, takımlarının mağlubiyetine tepki gösterdi. Taraftarlar, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak protestoda bulundu.