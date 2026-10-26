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Giriş Tarihi: 26.10.2026 23:35

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi derbide sona erdi

Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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İHA
Fenerbahçe’nin galibiyet serisi derbide sona erdi
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1'lik skorla kaybetti.

Sarı-lacivertlilerin bu müsabaka öncesi yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. İsmail Kartal'ın öğrencileri ligin 4. haftasında mağlup olduğu Beşiktaş maçının ardından Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Derbide aldığı yenilgiyle 16 puanda kalan Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi. Kanarya, gelecek hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak.

LİGDE 3. MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, bu sezon ligde 3. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'a da kaybetti. Öte yandan dış sahada oynadığı 5 maçta 8 puan kaybetti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Fenerbahçe'nin galibiyet serisi derbide sona erdi
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