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Giriş Tarihi: 26.10.2026 23:35

Galatasaray ligdeki evindeki yenilmezliğini sürdürdü!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de evinde oynadığı son 40 maçta 32 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

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İHA
Galatasaray ligdeki evindeki yenilmezliğini sürdürdü!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Aslan bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 40 maçta 32 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı.

Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 5 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#RAMS PARK #GALATASARAY #TRENDYOL SÜPER LİG #FENERBAHÇE
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Galatasaray ligdeki evindeki yenilmezliğini sürdürdü!
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