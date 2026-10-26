Galatasaray ligdeki evindeki yenilmezliğini sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Aslan bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 40 maçta 32 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı.

Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 5 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör