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Giriş Tarihi: 26.10.2026 21:59

Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de tek değişiklik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de tek değişiklik yaptı.

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Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de tek değişiklik!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Lille maçının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Süper Lig'de geride kalan 8 müsabakada 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 19 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, lider girdiği 9. haftada RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaştı.

Galatasaray, derbiye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Geçen hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Fransa'nın Lille takımını 4-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Sara'yı yedeğe çekerken orta sahada defansif özellikleri daha yüksek olan Lemina'yı oynattı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #FENERBAHÇE #SÜPER LİG
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Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de tek değişiklik!
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