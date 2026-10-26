Gençlerbirliği’nde düşüş devam ediyor!

Sezona teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde başlayan Gençlerbirliği'nde teknik direktör değişikliği de şu ana kadar galibiyet hasretini dindiremedi.

Teknik direktör Diyadin, 5 Ekim'de istifa talebinde bulundu. Yönetim kurulunun bu talebi kabul etmemesine rağmen kararında ısrarcı olan Diyadin ile 6 Ekim'de yollar ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Diyadin'in ardından 9 Ekim'de Alman teknik direktör Bernd Storck ile anlaşma sağladı.

Storck, bir gün sonra Eryaman Stadı'nda takımın başında ilk maçına çıktı. Gençlerbirliği, Thalisson'un 90+3. dakikada attığı golle Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalıp 1 puan almasına rağmen galibiyet hasretini dindiremedi.

Başkent ekibi, Storck yönetimindeki iki lig maçını da Galatasaray ve Konyaspor'a kaybetti.

Gençlerbirliği'nin son 7 haftadaki savunma ve hücum performansına kırmızı-siyahlıların kötü gidişatında belirleyici oldu.

Ligde Eyüpspor ve Samsunspor'dan sonra en fazla gol yiyen (18) takım olan Gençlerbirliği, hücumda ise yine en kötü 3. takım pozisyonunda bulunuyor.

Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Konyaspor'dan sonra en az gol atan (7) takım olarak dikkati çekiyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör