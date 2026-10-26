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Giriş Tarihi: 26.10.2026 21:27

Hyeon-Gyu Oh: "İki santrfor da oynayabiliriz"

Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşmada ilk golü atan Hyeon-Gyu Oh, "Oynadığım oyundan mutluyum. İki santrfor da oynayabiliriz. Dusan Vlahovic ile oynamak da iyi hissettiriyor." dedi.

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Hyeon-Gyu Oh: İki santrfor da oynayabiliriz
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Beşiktaş, Başakşehir'i Oh ve Olaitan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Gol perdesini açan Hyeon-Gyu Oh, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Performansını değerlendiren Oh, "Mutluyum, oynadığım süreler dışında; oynadığım oyundan mutluyum. İki santrfor da oynayabiliriz. Dusan Vlahovic ile oynamak da iyi hissettiriyor." dedi.

"GOL İÇİN BEKLİYORDUM"

Sahada kaldığı her an takımına katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayan golcü oyuncu, "Beşiktaş için hep %100'den fazlasını vermeye çalışıyorum. Çünkü taraftar da böyle yapıyor. 1 dakika veya 5 dakika oynasam bile kalitemi vermeye çalışıyorum. Ligde de gol için bekliyordum, golümü attım ve mutluyum." diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BEŞİKTAŞ #DUSAN VLAHOVİC #BAŞAKŞEHİR #SÜPER LİG #HYEONGYU OH
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Hyeon-Gyu Oh: "İki santrfor da oynayabiliriz"
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