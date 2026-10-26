İsmail Kartal: "Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor"

'DERBİ KAZANMADAN BU LİGDE ŞAMPİYON OLUNABİLİYOR'

Derbi kazanmadan da şampiyon olabileceklerini aktaran İsmail Kartal, "Şu anda daha sezonun bitmesini çok maç var. Bu derbilerin ikinci yarısında da oynanması gereken maçları var. Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunabiliyor. Bu sene biz de olabiliriz" dedi.