İsmail Kartal derbi tercihlerinin sebebini açıkladı!

Süper Lig'de Galatasaray deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Savunma kurgusundaki tercihlerine dair İsmail Kartal, "Oppong genç bir oyuncumuz. Önü açık bir oyuncumuz. Bu maçların ne kadar büyük baskı altında oynandığını kendisi daha hiç görmedi. Archie Brown ve Levent Mercan bu maçları tecrübe etti. Derbilerin nasıl oynayacağını bilen oyuncularla sahaya çıkıyoruz" dedi.

Maçtaki oyun planları ile ilgili İsmail Kartal, "Derbiler her zaman çekişmeli ve zor geçer. Bunun bilincindeyiz. Son haftalarda ortaya koyduğumuz performans ortada. Kazanmak için çok çalıştık. Herkes ne yapacağını ve maçın anlamını çok iyi biliyor. Bütün oyun kurgumuz kazanmak üzerine ama olmuyorsa da buradan kaybetmeden Kadıköy'e dönmek istiyoruz" sözlerini dile getirdi.

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