Junior Olaitan: "Reaksiyon vermek istiyorduk"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden Junior Olaitan, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"REAKSİYON VERMEK İSTİYORDUK"



Olaitan, "Son maçtan sonra reaksiyon vermek istiyorduk. Sahada istediğimizi yaptık. Elimizden geleni yapmak istiyoruz, diğer maçların sonuçlarına bakmadan... Kazanamasaydık, lider ile puan farkı açılacaktı. Bu dinamizmle devam etmek istiyoruz." dedi.



"OYUNUMU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"



Beninli futbolcu, "Bana eleştiriler oldu ama sonrasında çok çalıştım ve kendimi, oyunumu geliştirmeye çalıştım. Palace ve Başakşehir'e goller attım. Taraftarımızın önünde oynamak harika. Hedeflerimiz var ve inşallah bu hedeflere ulaşacağız." diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör