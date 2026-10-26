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Giriş Tarihi: 26.10.2026 21:39

Junior Olaitan: "Reaksiyon vermek istiyorduk"

Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta ikinci golü kaydeden Junior Olaitan, "Kazanamasaydık, lider ile puan farkı açılacaktı. Bu dinamizmle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Junior Olaitan: Reaksiyon vermek istiyorduk
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden Junior Olaitan, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"REAKSİYON VERMEK İSTİYORDUK"

Olaitan, "Son maçtan sonra reaksiyon vermek istiyorduk. Sahada istediğimizi yaptık. Elimizden geleni yapmak istiyoruz, diğer maçların sonuçlarına bakmadan... Kazanamasaydık, lider ile puan farkı açılacaktı. Bu dinamizmle devam etmek istiyoruz." dedi.

"OYUNUMU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Beninli futbolcu, "Bana eleştiriler oldu ama sonrasında çok çalıştım ve kendimi, oyunumu geliştirmeye çalıştım. Palace ve Başakşehir'e goller attım. Taraftarımızın önünde oynamak harika. Hedeflerimiz var ve inşallah bu hedeflere ulaşacağız." diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BEŞİKTAŞ #TRENDYOL SÜPER LİG #JUNİOR OLAİTAN #BAŞAKŞEHİR
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Junior Olaitan: "Reaksiyon vermek istiyorduk"
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