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Giriş Tarihi: 26.10.2026 16:05

Kayserispor Başkanı Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

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DHA
Kayserispor Başkanı Çamlı’dan Hacıosmanoğlu’na ziyaret
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1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Sayın Ali Çamlı, Asbaşkanımız Sayın Tufan Koç ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Yasin Uzun, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Nazik ev sahipliği ve misafirperverliklerinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Kayserispor Başkanı Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret
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