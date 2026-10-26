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Giriş Tarihi: 26.10.2026 17:18

Konyaspor'da Galatasaray mesaisi başladı!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Konyaspor hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi.

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İHA
Konyaspor’da Galatasaray mesaisi başladı!
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Konyaspor, 30 Ekim Cuma günü Galatasaray'ı konuk edeceği Trendyol Süper Lig 10. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda CORE ısınma ağırlık çalışması yapıldı. Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Sahada 5'e 2 ve şut çalışması ile devam eden antrenman, turnuva maçı ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #KONYASPOR #GALATASARAY #İLHAN PALUT
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Konyaspor'da Galatasaray mesaisi başladı!
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