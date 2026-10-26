Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Levent Mercan: Çok üzgünüz, önümüze bakacağız
Giriş Tarihi: 27.10.2026 00:00 Son Güncelleme: 27.10.2026 00:02

Levent Mercan: Çok üzgünüz, önümüze bakacağız

Fenerbahçe'de Levent Mercan, 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Levent Mercan: Çok üzgünüz, önümüze bakacağız
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Levent Mercan, mücadeleyi değerlendirdi.

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ BAŞLAYAMADIK"

İlk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirten Levent Mercan, ikinci yarıda daha iyi pres yaptıklarını ifade etti.

Mercan, "İlk 45 dakika verdik oyunu. İstediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarı biraz daha iyi pres yaptık. İkinci golü de bulabilirdik. Çok üzgünüz. Önümüze bakacağız. Başka söyleyecek bir şeyim yok." dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#LEVENT MERCAN #FENERBAHÇE #TRENDYOL SÜPER LİG #GALATASARAY
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Levent Mercan: Çok üzgünüz, önümüze bakacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA