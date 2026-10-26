Levent Mercan: Çok üzgünüz, önümüze bakacağız

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Levent Mercan, mücadeleyi değerlendirdi.

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ BAŞLAYAMADIK"

İlk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirten Levent Mercan, ikinci yarıda daha iyi pres yaptıklarını ifade etti.

Mercan, "İlk 45 dakika verdik oyunu. İstediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarı biraz daha iyi pres yaptık. İkinci golü de bulabilirdik. Çok üzgünüz. Önümüze bakacağız. Başka söyleyecek bir şeyim yok." dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör