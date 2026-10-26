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Giriş Tarihi: 26.10.2026 21:11

Okan Buruk: Bu bir şampiyonluk maçı değil ama…

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu.

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Okan Buruk: Bu bir şampiyonluk maçı değil ama…
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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili Okan Buruk, "Bu bir şampiyonluk maçı değil ama çok önemli bir maç. Son dört senedir birbiriyle yarışan iki takımın mücadelesi. Bu sene Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da içinde olduğu çok sert bir yarış var. Fenerbahçe derbisi hem bizim hem de onlar için takımların en çok hazırlandığı maçlardan biri" dedi.

Fenerbahçe'yi yakından tanıdıklarını belirten Okan Buruk, "İyi hazırlanmaya çalıştık, yakın tanıdığımız bir rakip. Onları tekrar analiz ettik, oyuncularımıza anlattık. Kendi sahamızda oynuyoruz, taraftarımızla birlikte gerçekten maçı istediğimizi göstermeli ve sakin kalmalıyız. Hem rakibe hem de diğer koşullara uymadan sadece futbolu düşünerek oyunun içinde kalmalıyız" sözlerini dile getirdi.

Okan Buruk son olarak, "Oyun içinde birçok şey olabiliyor. Rakibin bizi oyunun içinden çıkarmaya çalıştığı bölümler olabilir. Kazanmak istiyoruz. Rakibimize de stadımıza hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #FENERBAHÇE #OKAN BURUK
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Okan Buruk: Bu bir şampiyonluk maçı değil ama…
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