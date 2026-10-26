Okan Buruk: Bu senenin en rahat maçını oynamış olabiliriz

'HEP FENERBAHÇE İLE YARIŞTIK'

Galatasaray'da teknik direktörlük yaptığı dönemde hep Fenerbahçe ile yarıştıklarını vurgulayan Okan Buruk, "Bir kere tabii ki 4 sene, bu 5'inci senem. Hep Fenerbahçe ile yarıştık. Hep onlara karşı kazanmak için planlar yaptık. Bu planlarımız da hep tuttu. Tabii ki bir özgüven de var. Psikolojik olarak bazen bu maçlara daha üstün çıkarsınız. Hem içeride hem dışarıda aynı oyunları oynadık. Hep kazanmaya oynadık. Berabere kaldığımız belki bir maçı söyleyebilirim üzülmediğim olan. Vincic'in yönettiği, kendi sahamızdaki maç. O maçtaki beraberlik üzülmediğim bir beraberlikti. Onun dışında hep kazanmaya oynadık. Kazanmaya oynadığımız için özgüvenle galibiyetleri aldık" sözlerini sarf etti.

53 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Biz ne zaman tam takım olduk, belki çok yeni. Bugün ilk defa tam takımdık. Herkes bugün oynamak için hazırdı. Kulübemiz de çok kuvvetliydi. Transfer dönemi bizim için maalesef hep geç kapanıyor. 4 takıma baktığınızda o transferleri geç tamamlıyorlar. Oyuncuların gelmesi, takımı tanıması... Belki eylül ayı bu süreyi alıyor. Ekim ayında sakatların da dönmesiyle oyuncuları en hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sürede dalgalanmalar oluyor. Batrakov çok iyi bir oyun ortaya koydu. O da her geçen gün daha iyi tanıyor. Bu alışkanlıkların da bir süre olması gayet normal. Buralarda eleştirilmek de gayet normal. Herkesi yen geç diye bekliyorlar. Futbolun içerisinde bunlar var. Bundan sonra bunu devam ettirmemiz lazım."