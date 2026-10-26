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Giriş Tarihi: 27.10.2026 00:35

Okan Buruk, İsmail Kartal'a karşı ilk kez derbide kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a karşı toplamda 4. galibiyetini elde ederken, derbide ise ilk kez kazandı.

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İHA
Okan Buruk, İsmail Kartal’a karşı ilk kez derbide kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta mücadele etti.

Bu derbiyle birlikte iki takımın teknik direktörleri de 9. kez resmi maçta rakip oldu. Sarı-kırmızılılar, derbiden 2-1 galip ayrılırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a karşı da 4. galibiyetini kazandı. Buruk ayrıca Kartal'ı ilk kez derbide mağlup etmeyi başardı. İsmail Kartal ise Okan Buruk'a ile oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet elde ederken, 2 maç ise berabere tamamlandı.

Söz konusu 9 karşılaşmada Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#OKAN BURUK #İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #GALATASARAY #TRENDYOL SÜPER LİG
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Okan Buruk, İsmail Kartal'a karşı ilk kez derbide kazandı
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