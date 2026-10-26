SON DAKİKA | Galatasaray dev derbiyi kazandı! 3 gollü derbide Fenerbahçe mağlup

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında oynanan Lille maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde tek değişikliğe gitti. Lille maçında forma giyen Gabriel Sara, Fenerbahçe karşısında oynamadı. Bu oyuncunun yerine Buruk; Mario Lemina'yı görevlendirdi.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Mario Lemina'yı görevlendiren 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Yunus Akgün ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Forvet arkasında Aleksey Batrakov'u oynatan Okan Buruk'un en ileri uçtaki tercihi ise Victor Osimhen oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine şu ilk 11 ile çıktı:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen."