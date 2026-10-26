SON DAKİKA | Galatasaray dev derbiyi kazandı! 3 gollü derbide Fenerbahçe mağlup

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlendi.
Kritik derbide VAR'da Carlos Del Cerro Grande, AVAR'da ise Ferhan Kestanlıoğlu görev aldı.
Galatasaray, dev karşılaşmada Fenerbahçe engelini 2-1'lik skorla geçti.
Sarı-kırmızılıların gollerini 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Fenerbahçe'de fileleri 62. dakikada İrfan Can Kahveci havalandırdı.
Müsabaka sonrası yaşanan kavga nedeniyle Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 22'ye yükseltti ve haftayı lider bitirdi.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak.
Fenerbahçe ise ligin bir sonraki haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray - Fenerbahçe: 2-1
Goller: 29' Victor Osimhen, 44' Victor Osimhen, 62' İrfan Can Kahveci
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Greenwood, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Lukaku.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Jakobs, meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ederson, ayaklarıyla topu önledi.
17. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.
20. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla uzak direğin üstünden auta çıktı.
29. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten hemen sonra sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-0.
38. dakikada Batrakov'un pasında savunmanın arkasına sarkan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Jakobs'un kullandığı taçta kaleci Ederson, yumruklarıyla meşin yuvarlağı ceza sahası dışına gönderdi. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in şutunda kale önündeki Osimhen, kafayla dokunarak topu filelerle buluşturdu: 2-0.
45+2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Batrakov'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Skriniar'ın müdahalesinin ardından kornere gitti.
52. dakikada sağ kanattaki Greenwood'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kante, bekletmeden meşin yuvarlağı Lukaku'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
55. dakikada sağ kanattaki Sallai'nin ortasında arka direkteki Jakobs'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direğe çarpıp oyun alanına döndü.
62. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'nun uzun pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Oğuz Aydın, bekletmeden meşin yuvarlağı altıpas gerisindeki İrfan Can Kahveci'ye aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı röveşatada meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
70. dakikada sağ kanattaki Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı önünde topla buluşan Torreira'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
72. dakikada Batrakov'un sol taraftan kullandığı kornerde Fenerbahçe savunması meşin yuvarlağı ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Sanchez'in şutunda, altıpas gerisindeki Torreira, meşin yuvarlağı tamamlamak istedi. Top üstten auta gitti.
75. dakikada Leao'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda, kaleci Ederson topu kornere çeldi.
87. dakikada Sane'nin pasında topla buluşan Leao'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.
90. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası sol çaprazındaki Oppong, altıpas gerisindeki Kerem Aktürkoğlu'na kafayla topu indirdi. Kerem'in kafayla çıkardığı topta altıpas üzerindeki Skriniar'ın kafa vuruşunda Lemina, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Lukaku'ya çarpıp auta gitti.
Sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında oynanan Lille maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde tek değişikliğe gitti. Lille maçında forma giyen Gabriel Sara, Fenerbahçe karşısında oynamadı. Bu oyuncunun yerine Buruk; Mario Lemina'yı görevlendirdi.
Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Mario Lemina'yı görevlendiren 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Yunus Akgün ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Forvet arkasında Aleksey Batrakov'u oynatan Okan Buruk'un en ileri uçtaki tercihi ise Victor Osimhen oldu.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine şu ilk 11 ile çıktı:
"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen."
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı dev derbiye eksiksiz bir kadroyla çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte cezasını tamamlayan Lucas Torreira ve sakatlığını atlatan Rafael Leao'nun yanı sıra, son Lille karşılaşmasında kadroda yer alan Wilfried Singo da durumunun tamamen düzelmesiyle birlikte takımla yerini aldı.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna dahil edilerek mücadeleye yedek soyundu. Süper Lig'in 8'inci haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edilen Portekizli futbolcu, bu sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille müsabakasında forma giyememişti. Tedavi sürecinin ardından derbi kadrosuna alınan 27 yaşındaki Portekizli yıldız, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında görev alması halinde 1 maçlık aranın ardından formasına yeniden kavuşacak.
Galatasaray'da 1 maçlık cezasını tamamlayan Lucas Torreira, Fenerbahçe derbisiyle birlikte ligdeki formasına yeniden kavuştu. Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında görev alamayan Uruguaylı orta saha, cezasının ardından 11'deki yerine döndü. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü haftasındaki Lille karşılaşmasında forma giymişti.
Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus orta sahası Aleksey Batrakov, derbiye ilk 11'de başlayarak kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye rakip oldu. Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bitshiabu, Ugochukwu, Deniz Gül ve Rafael Leao ise derbiye yedek soyundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Slavia Prag ile oynanan maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısında takımını sahaya sürdü. Sakatlığı bulunan Nathan Ake kadroda yer almazken Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi maça yedek kulübesinde başladı. Bu oyuncuların yerine Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku ilk 11'de forma giydi.
Kaleyi Ederson'a emanet eden İsmail Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Tecrübeli teknik adam, orta saha ikilisinde N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'ye görev verdi.
Orta sahanın sağında Mason Greenwood, solunda Oğuz Aydın, 10 numara pozisyonunda ise İrfan Can Kahveci forma giydi. Kartal'ın gol yollarındaki tercihi ise Romelu Lukaku oldu.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nathan Ake'nin kadroda yer almaması sebebiyle o bölgede Archie Brown forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray karşısında savunmanın ortasında görev yaptı.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 2 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake, derbinin kadrosunda yer almadı.
Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu ilk kez Galatasaray derbisi oynadı. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Romelu Lukaku ve Mason Greenwood maça ilk 11'de başlayarak Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray'a rakip oldu.
Fenerbahçe Kulübü, deplasman tribününde maçı izleyen taraftarlara sarı-lacivert bere ve lacivert yağmurluk dağıttı. Böylece deplasmanda tribününde görsel bütünlük sağlanmış oldu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini stattan takip etti. Yardımcı antrenör Murat Kaytaz ile birlikte RAMS Park'a gelen Yalçın, derbiyi yerinden izledi.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızlı taraftarlar tüm stadı doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı unutulmadı. Stat LED'lerinde yer alan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun' mesajıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcular ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kırmızı tişörtlerle çıktı.