Thomas Reis: İlk 11 benim kararım

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor karşılaşması öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "En yakın deplasmana geldik. Hazır olduğumuzu sahada göreceğiz. Rizespor belki evinde puan kazanamadı ama bu durum onları daha tehlikeli hale getiriyor. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Trabzonspor kadrosunun derinliğine değinen Reis, "Çok kısa bir süre içerisinde birçok maç oynadık. İyi bir kadromuz var. Değişiklik yapabiliyoruz. Bu da elimizi güçlendiriyor. Avrupa'da farklı oyuncularla oynayabiliyoruz. Oyuncularıma bu maçtan sonra 1-2 gün izin vereceğim. Ağır bir maç ve antrenman periyodundan geçiyorlar. İlk 11 benim kararım. Takıma da söylemeye çalıştım; maç öncesi toplantıda. Antrenmanlarda ve maçlarda tüm oyuncular iyi performans gösteriyor. Bu karar almamızı zorlaştırıyor ama bu tatlı bir zorluk. Yedek kulübemize bakınca da çok güçlü...." şeklinde konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör