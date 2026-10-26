Trabzonspor’da Thomas Reis devre arasında neler söylediğini açıkladı!

THOMAS REIS: İLK YARI ÖZELİNDE GERÇEKTEN TANIYAMADIĞIM BİR PERFORMANS VARDI

Mücadeleyi değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Öncelikle çılgın bir maç olduğunu ifade edebilirim. İlk yarı özelinde konuşacak olursam eğer, ilk yarıda takımımı tanıyamadım aslında. Her şeyimiz eksikti, performansımız eksikti, saha içindeki tutumumuz, davranışımız. Her şeyimiz kötüydü. İlk yarıyı değerlendirecek olursak. Her ikili mücadeleyi kaybettik, bütün birebirleri kaybettik, pas kalitemiz çok kötüydü. Kalemize gelen pozisyonlarda golleri yedik aslında. Rizespor devre arasına 2-0 önde girmeyi, bu şekilde önde girmeyi hak etti diyebiliriz.

Ama devre arasına girdikten sonra, soyunma odasında oyuncularımızla yaptığımız konuşmada onlara şunu ifade ettim: 'Bizim için büyük bir fırsat bu' dedim kendilerine. Çünkü oynadığımız bütün maçlarda normalde ilk golleri atan takım hep biz olmuştuk. Ama ilk kez biz geride giriyoruz, aslında farkla geriden giriyoruz. 'Maç kaybedebiliriz' dedim onlara 'bu tutumla beraber maç kaybetmeyi asla kabul etmeyeceğimi ' Oyuncularıma da söyledim. Eğer ikinci yarıyı değerlendirecek olursak, sadece ikinci yarı özelinde dört gol bulabilmek ve böylesi bir deplasmanda dört golle ayrılıyor olmak ve galip gelebilmek, bizim de aslında bu maçı ne kadar hak ettiğimizi gösteriyor diye düşünüyorum. İlk yarı özelinde gerçekten tanıyamadığım bir performans vardı. Ama ikinci yarı ve maçın tamamını düşünecek olursak, takımımızın ikinci yarı özelinde gösterdiği tutum ve davranıştan dolayı çok gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.