Uğurcan Çakır: Ederson harika oynadı!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe karşısında 2-1 galip gelen Galatasaray'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Taraftara parantez açan Uğurcan Çakır, "Taraftarlarımız harikaydı. İç saha baskısını rakibe gösterdik. Takım arkadaşlarım harikaydı. İlk yarı müthiş performans sergiledik, oyun başından itibaren... Herkesi çok kutluyorum. Büyük bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır, "Son dakikalarda biraz zorlansak da galip gelmesini bildik. Oyunun tamamen hakimi bizdik. Farkı açabilirdik ama Ederson harika oynadı, farkın açılmasını önledi" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır son olarak, "Lille maçında da çok iyi performans sergilemiştik. Ligde kritik bir maçtı. Fenerbahçe doğrudan rakibimiz ama baştan sona oyunun hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik, farkı açabilirdik. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama 3 puan bu, ligin daha başı. Cuma günü Konya'yı yenip bu galibiyeti daha anlamlı hale getirebiliriz" sözlerini dile getirdi.

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