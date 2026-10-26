Victor Osimhen: Bu kulüp için her şeyimi vereceğim

Nijeryalı golcü, "Şampiyon olmak için derbileri kazanmak önemli. Bu büyük büyük derbiyi kazanıp 3 puanı almayı başardık. Mutluyuz, takımdan, performanstan, taraftardan dolayı. Taraftarımız hem rakibi baskı altına aldı hem bizi çok iyi destekledi. Hocanın taktiklerini doğru şekilde uyguladık. Hak ettiğimiz bir 3 puan kazandık." ifadelerini kullandı.

"BU KULÜP İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Hafta boyunca yapılan konuşmalara ve sosyal medyaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Osimhen, Galatasaray'a olan bağlılığını dile getirdi.

"Konuşmalar oldu bu hafta maç öncesinde. Ben bu kulübü seviyorum. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Sosyal medyayı önemsemiyorum. Ben taraftarı görüyorum. Galatasaray taraftarı geldiğimden beri hep arkamda, hep desteklediler. Önemsiz şeylere değil taraftarın desteğine odaklanıyorum. Ben takımıma bakıyorum. Daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."