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Giriş Tarihi: 26.10.2026 23:33

Victor Osimhen ligdeki gol sayısı 8’e çıkardı

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle bu sezon Trendyol Süper Lig’deki gol sayısını 8’e çıkardı.

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İHA
Victor Osimhen ligdeki gol sayısı 8’e çıkardı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşırken, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen fileleri 2 kez havalandırdı.

Müsabakanın 29. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahsı içinde topla buluşan Osimhen, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Müsabakanın 44. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda uzaklaştırılan topa Davinson Sanchez'in ceza sahası dışından vuruşunda kale önünde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı ve skoru 2-0 yaptı.

Victor Osimhen böylece ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını da 9 yaptı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 88. dakikada yerini Wilfried Singo'ya bıraktı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #GALATASARAY #TRENDYOL SÜPER LİG
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Victor Osimhen ligdeki gol sayısı 8’e çıkardı
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