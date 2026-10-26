Victor Osimhen ligdeki gol sayısı 8’e çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşırken, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen fileleri 2 kez havalandırdı.

Müsabakanın 29. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahsı içinde topla buluşan Osimhen, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Müsabakanın 44. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda uzaklaştırılan topa Davinson Sanchez'in ceza sahası dışından vuruşunda kale önünde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı ve skoru 2-0 yaptı.

Victor Osimhen böylece ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını da 9 yaptı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 88. dakikada yerini Wilfried Singo'ya bıraktı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör