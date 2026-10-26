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Giriş Tarihi: 26.10.2026 16:32

Yüksel Yıldırım: Devre arasında gerekli transferleri yapacağız

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, devre arasında takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere transfer yapacaklarını belirterek, “Devre arasında gerekli transferleri yapacağız. Şu an transfer gereken bölgeler için çalışıyoruz” dedi.

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DHA
Yüksel Yıldırım: Devre arasında gerekli transferleri yapacağız
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Süper Lig'de geride kalan 9 haftanın 7'sinde sahadan mağlup ayrılan Samsunspor'da, devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Ligde istediği sonuçları alamayan kırmızı-beyazlı ekipte, takımın eksiklerinin giderilmesi ve kadronun güçlendirilmesi amacıyla transfer planlaması yapılıyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, devre arası transfer döneminde takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere takviye yapacaklarını açıkladı. Çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, "Devre arasında gerekli transferleri yapacağız. Şu an transfer gereken bölgeler için çalışıyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Yüksel Yıldırım: Devre arasında gerekli transferleri yapacağız
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