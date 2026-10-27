Çağrı penaltı kaçırdı aslan 3 golle güldü

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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19 PAF Ligi'ndeki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ve olaylı bir şekilde Kanarya'nın yolunu tutan Çağrı Balta takımını 1-0 öne geçirdi. Doruk'un kendi kalesine attığı golle eşitliği bulan Aslan, Dağhan ve Necati'nin golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.Puanını 19 yapan Cimbom, 3. sıraya çıktı. F.Bahçe 13 puanla 8. sırada bulunurken, PAF liginde Beşiktaş 24 puanla lider durumda.