Çağrı penaltı kaçırdı aslan 3 golle güldü

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19 PAF Ligi'ndeki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ve olaylı bir şekilde Kanarya'nın yolunu tutan Çağrı Balta takımını 1-0 öne geçirdi. Doruk'un kendi kalesine attığı golle eşitliği bulan Aslan, Dağhan ve Necati'nin golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Çağrı Balta, Fenerbahçe'nin 50. dakikada kazandığı penaltıda topu üstten dışarı gönderdi.
Puanını 19 yapan Cimbom, 3. sıraya çıktı. F.Bahçe 13 puanla 8. sırada bulunurken, PAF liginde Beşiktaş 24 puanla lider durumda.
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Mete Efendioğlu - Editör