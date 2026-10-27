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Giriş Tarihi: 27.10.2026 15:59

Çaykur Rizespor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10. haftada oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı.

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AA
Çaykur Rizespor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları!
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cuma günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular hareketlilik ve merkez bölge çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise sahada top kapma, pas, dar alanda çift kale maç ve serbest vuruş çalışması yaptı.

Karadeniz ekibi, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Çaykur Rizespor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları!
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