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Giriş Tarihi: 27.10.2026 19:48

Çorum FK'da Erzurumspor FK hazırlıkları devam etti!

Süpre Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Çorum FK'da hazırlıklar sürdürüldü.

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İHA
Çorum FK’da Erzurumspor FK hazırlıkları devam etti!
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Erzurumspor FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, daha sonra 5'e 2 rondo çalışmasına geçerek topa sahip olma ve pas bağlantıları üzerinde çalıştı. Antrenmanın devamında pas uygulamalarına yer verildi. Bu bölümde topun dolaşımı ve pas temposuna yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Programın devamında esneklik ve mobilite uygulamalarına yer verildi. Futbolcular, ardından salonda genel kuvvete yönelik egzersizler gerçekleştirdi.

Günün son bölümünde geniş alan oyun çalışması yapıldı. Bu bölümde oyun temposu ve takım halinde hareket etme üzerine çalışıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÇORUM FK #BURAK YILMAZ #ERZURUMSPOR FK
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Çorum FK'da Erzurumspor FK hazırlıkları devam etti!
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