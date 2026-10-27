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Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:10

Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Real Sociedad'a konuk olacak

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İspanya'nın Real Sociedad takımına konuk olacak.

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AA
Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası’nda Real Sociedad’a konuk olacak
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San Sebastian şehrindeki Zubieta Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Martina Molinaro yönetecek.

Organizasyona ikinci eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, Belarus temsilcisi Minsk'i 4-1 ve 1-0'lık skorlarla yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe, bu turda Real Sociedad ile eşleşti.

Seribaşı olmadığı için ilk maçına deplasmanda çıkacak sarı-lacivertliler, rövanş müsabakasını 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Real Sociedad'a konuk olacak
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