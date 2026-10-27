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Giriş Tarihi: 27.10.2026 21:22

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 18 maçta 9 galibiyet!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, sezon başında göreve başladığı sarı-lacivertlilerin başında 18 maça çıktı. Fenerbahçe bu maçların 9'unda rakiplerine üstünlük kurdu.

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AA
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan 18 maçta 9 galibiyet!
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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de 18 Haziran'da dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

İsmail Kartal, son olarak ligde dün oynanan ve 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde görev yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #GALATASARAY #TRENDYOL SÜPER LİG #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 18 maçta 9 galibiyet!
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