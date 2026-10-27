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Giriş Tarihi: 27.10.2026 15:08 Son Güncelleme: 27.10.2026 15:09

Fenerbahçe'den derbide yaşananlar için açıklama! "Sorumluları cezasız bırakılmamalıdır"

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylar hakkında açıklama yayınladı.

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Fenerbahçe’den derbide yaşananlar için açıklama! Sorumluları cezasız bırakılmamalıdır
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde yaşananlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İŞTE SARI-LACİVERTLİLERİN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Kerem Aktürkoğlu'na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan'ın Matteo Guendouzi'ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı'nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez.

Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, "derbi gerginliği" denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir.

Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır.

Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır.

Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#KEREM AKTÜRKOĞLU #MATTEO GUENDOUZİ #ABDÜLKERİM BARDAKÇI #FENERBAHÇE #GALATASARAY

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Fenerbahçe'den derbide yaşananlar için açıklama! "Sorumluları cezasız bırakılmamalıdır"
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