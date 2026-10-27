Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yine kartlar havada uçuştu

SON 20 DERBİDE 18 KIRMIZI KART

İki takım arasındaki son 20 derbide toplamda 18 kırmızı, 150 sarı kart çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere son 20 randevuda hakemler, 18 oyuncuya kırmızı kart çıkardı. Hakemler, 150 kez de sarı kartını havaya kaldırdı.

Rekabetteki son 20 maçta sarı-lacivertli futbolcular 12, sarı-kırmızılı oyuncular da 6 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Younes Belhanda (2), Badou Ndiaye, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gören oyuncular oldu.

Fenerbahçe'de ise Roberto Soldado, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres, Alexander Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş, Ederson ve son olarak Archie Brown kırmızı kartla cezalandırıldı.