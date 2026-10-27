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Giriş Tarihi: 27.10.2026 13:04 Son Güncelleme: 27.10.2026 13:05

Gençlerbirliği'nden sezonu kapatan Goutas'a geçmiş olsun mesajı!

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Yunan stoper Dimitrios Goutas için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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AA
Gençlerbirliği’nden sezonu kapatan Goutas’a geçmiş olsun mesajı!
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Gençlerbirliği, sakatlık yaşayan Dimitrios Goutas için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

"Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynadığımız TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının 30. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan takım kaptanımız Dimitrios Goutas'ın yapılan MR tetkikleri sonucunda sağ diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiği tespit edilmiştir. Takımımızın savunmasındaki mücadelesi, sahadaki kararlılığı ve liderlik özellikleriyle öne çıkan kaptanımız Dimitrios Goutas'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kırmızı-kara formamız için bugüne kadar ortaya koyduğu mücadele ve takımımıza kattığı değerle camiamızın takdirini kazanan kaptanımızın, bu zorlu süreci en güçlü şekilde geride bırakarak sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini temenni ediyoruz. Yanındayız kaptan. En kısa zamanda yeniden sahalarda buluşmak dileğiyle."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #TRENDYOL SÜPER LİG
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Gençlerbirliği'nden sezonu kapatan Goutas'a geçmiş olsun mesajı!
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