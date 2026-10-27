Muhammed Emin Gül: Stadımızın olmayışı bir mazeret değildir!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan 12 Bingölspor'un teknik direktörü Muhammet Emin Gül, rakibin galibiyeti hak ettiğini belirtti.

Gül, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Alanyaspor'un bir oyun kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Alanyaspor'u iyi analiz ettiklerini söyleyen Gül, şunları kaydetti:

"İyi olduklarını biliyorduk. Bugün de zaten maçı hak eden taraf onlardı. Tebriklerde bulunduk. Joao Pereira maçtan sonra 'Bir gün arayla size neden maç verdiler.' dedi. Pazar günü biz lig maçı oynadık. Daha önce Türkiye'de bunun bir örneği var mı bilmiyorum ama lig maçını pazar günü oynayıp, salı günü Türkiye Kupası'nda mücadele etmek çok zor. Bugün de rotasyonlu bir kadroyla mücadele etmek zorunda kaldık. Oyuncularım özveriliydi. Belki maç 2-1 iken oyunu biraz daha kontrol eden taraftık ama daha sonrasında Alanya tabii ki bizden daha kaliteli bir kadrosu olduğu için skor bulmakta gecikmedi."

Bazı konuları mazeret olarak kabul etmediğini ancak gerçeklerin de ortada olduğunu dile getiren Gül, "Ne olursa olsun biz bir ili temsil ediyoruz. Stadımızın olmayışı bir mazeret değildir. Sadece federasyondan ricamız bize bir maçı verirken bize uygun bir şehir vermelerini istiyoruz. Çünkü Kahramanmaraş maçını Osmaniye'ye verdiler. Osmaniye-Maraş arası 45 dakika. Neye göre belirleniyor? Çok garip. Biz evimizde oynamamız gereken maçlarımızı oynadığımız diğer şehirlerde hiçbir zaman avantajlı tarafta olmadık. 8 maçın 8'inde de deplasmanda oynadık. İşin açıkçası deplasmanda oynayıp 10 puan toplayan kardeşlerimi tebrik ediyorum." diye konuştu.

MAÇ ÖZETİ İZLE | Alanyaspor 4–1 12 Bingölspor

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