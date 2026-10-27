Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Övgüler yine Arda Güler'e
Giriş Tarihi: 27.10.2026

Övgüler yine Arda Güler'e

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Övgüler yine Arda Güler’e
  • ABONE OL
İSPANYA La Liga'daki El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı Mbappe'nin golleriyle 2-1 yendi. 27 puanla lider olan rakibiyle farkı 3'e indiren Mourinho'nun takımında Arda Güler futboluyla İspanyolları yine büyüledi. Mundo Deportivo, "Kalite... Topa her dokunduğunda Real Madrid'in hücumunda bir şeyler oluyor" dedi. AS, "O meşhur sol ayağını konuşturduğunda çok parlak anlar sergiledi. Madrid onunla çok daha Madrid" ifadesini kullandı. Sport ise "Bu takımda ayaklarına en çok hakim olan oyuncu o. Her şey onun futbol aklından geçiyor" yorumunu yaptı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Övgüler yine Arda Güler'e
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA