Övgüler yine Arda Güler’e

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İSPANYA La Liga'daki El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı Mbappe'nin golleriyle 2-1 yendi. 27 puanla lider olan rakibiyle farkı 3'e indiren Mourinho'nun takımında Arda Güler futboluyla İspanyolları yine büyüledi. Mundo Deportivo, "Kalite... Topa her dokunduğunda Real Madrid'in hücumunda bir şeyler oluyor" dedi. AS, "O meşhur sol ayağını konuşturduğunda çok parlak anlar sergiledi. Madrid onunla çok daha Madrid" ifadesini kullandı. Sport ise "Bu takımda ayaklarına en çok hakim olan oyuncu o. Her şey onun futbol aklından geçiyor" yorumunu yaptı.