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Giriş Tarihi: 27.10.2026 20:05

Sivasspor'da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı!

Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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DHA
Sivasspor’da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı!
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1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sanal medya hesaplarından "Teşekkürler İsmet Taşdemir" başlığıyla paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göreve geldiği ilk günden itibaren kulübümüzün başarısı için tüm bilgi birikimini ve emeğini ortaya koyan, zorlu süreçlerde sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmayan Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir ile yollarımız ayrılmıştır. İsmet Hoca, görev süresi boyunca teknik kimliğinin yanı sıra karakteri, dürüstlüğü, samimiyeti ve kulübümüze duyduğu aidiyetle camiamızın takdirini kazanmıştır. Ayrılık sürecinde de örnek bir tutum sergileyen İsmet Hoca, herhangi bir maddi talepte bulunmaksızın; karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde kulübümüzle vedalaşmıştır. Kulübümüze kattığı emek, gösterdiği fedakârlık ve sergilediği örnek duruş, Sivasspor ailesinin hafızasında daima özel bir yer tutacaktır. Kulübümüzün kapıları kendisine her zaman açıktır. İsmet Taşdemir'e kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SİVASSPOR #İSMET TAŞDEMİR #1. LİG
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Sivasspor'da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı!
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