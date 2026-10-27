Size yakışmadı!

Derbinin bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında olay çıktı. Önce Sallai ve Kerem arasında başlayan gerginliğe, bir G.Saray antrenörü de karıştı. Ardından tüm oyuncular kavgaya tutuştu. Yaşananlar nedeniyle polisler de sahada müdahale etti.

Sonrasında Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı birbirine girdi ve kavga esnasında iki oyuncu da yere düştü. 4-5 dakika süren gerilim, güvenlik güçlerinin yoğun çabasıyla önlenirken F.Bahçeli oyuncular soyunma odasına gitti. Tünele girerken Mert Hakan Yandaş'ın polislerle tartıştığı görüldü. Olayların ardından Sallai ile Kerem sarı kart alırken, Abdülkerim ve Brown kırmızı kart gördü.





BROWN'DAN OLAY SÖZLER

F.Bahçe'de Abdülkerim'le kavgası sonrası kırmızı kart gören Archie Brown, stadyumdan ayrılırken basın mensuplarına olayla ilgili açıklamada bulundu. Boynundaki izi gösteren İngiliz futbolcu, "Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu. Ben de onu savundum. Ardından boynuma bir kadın gibi bunu yaptı. Galatasaray'da yaptıkları bu; insanları tırmalıyorlar ve kadınlar gibi saç çekiyorlar. Ama sorun değil, yaptıkları bu, biliyorsunuz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör