Ziraat Türkiye Kupası: Aliağa FK’ye tek gol yetti!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Turu'nda Aliağa FK, deplasmanda Pazarspor ile karşı karşıya geldi.
Ege temsilcis, 6. dakikada Emrehan Gedikli'nin kaydettiği golle 1-0 kazanarak adını üst tura yazdırdı.
Pazarspor: Eren Girgin (Hulusi Terzioğlu dk. 84), Yusuf Işık, Eren Bayar, Soner Aykurt (Alperen Çağlayan dk. 62), Denizalp Özdemir (Serhat Hazır dk. 67), Can Efe Bozacı, Gökdeniz Karahan (Muhsin Okutan dk. 85), Volkan Genç, Berat Kartal (Abdussamed Saymaz dk. 75), Efe Sayhan, Seçkin Fırıncı
Yedekler: Zilkif Yıldız, Eren Türkkal, Utku Kotil, Aslan İlidi
Teknik Direktör: Ramazan Öztürk
Aliağa FK: Saim Sarp Bodur (Samet Karabatak dk. 62), Adnan Aktaş, Eren Tunalı (Mehmet Uysal dk. 63), Birkan Yılmaz, Necati Özdemir, Yiğit Bayındır (Selim Ilgaz dk. 69), Okan Derici, Mustafa Yıldırım, Hamza Gür (Berkay Topdemir dk. 63), Furkan Yöntem, Emrehan Gedikli (Ali Emir Pervanlar dk. 86)
Yedekler: Metehan Demir
Teknik Direktör: Namet Ateş
Gol: Emrehan Gedikli (dk. 6) (Aliağa FK)
Sarı kartlar: Berat Kartal (dk. 35), Eren Bayar (dk. 58) (Pazarspor), Necati Özdemir (dk. 89) (Aliağa FK)