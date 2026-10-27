Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK rahat turladı! Etimesgut’u 4 golle geçti...

A Spor ekranlarında yayınlanan mücadelede, Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile 3. Lig takımlarından Etimesgut Spor karşı karşıya geldi.
4 GOLLE TURLADI
Gaziantep Futbol Kulübü, rakibini 7. dakikada Kulasin, 41. dakikada Efe Sarıkaya, 74. dakikada Gassama ve 90+2'de Halil Dervişoğlu'nun kaydettiği gollerle 4-0 yenerek adını 4. tura yazdıran taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
İŞTE KARŞILAŞMANIN GOLLERİ:
GOL İZLE | Etimesgut SK 0-1 Gaziantep FK ( 7' Kulasin)
GOL İZLE | Etimesgut SK 0-2 Gaziantep FK (41'Efe Sarıkaya)
GOL İZLE | Etimesgut SK 0-3 Gaziantep FK (74'Gassama)