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Giriş Tarihi: 27.10.2026 15:22 Son Güncelleme: 27.10.2026 15:26

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK rahat turladı! Etimesgut'u 4 golle geçti...

Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda dev heyecan 3. Tur maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda Etimesgut Spor'u 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

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Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK rahat turladı! Etimesgut’u 4 golle geçti...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı başladı.

A Spor ekranlarında yayınlanan mücadelede, Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile 3. Lig takımlarından Etimesgut Spor karşı karşıya geldi.

4 GOLLE TURLADI

Gaziantep Futbol Kulübü, rakibini 7. dakikada Kulasin, 41. dakikada Efe Sarıkaya, 74. dakikada Gassama ve 90+2'de Halil Dervişoğlu'nun kaydettiği gollerle 4-0 yenerek adını 4. tura yazdıran taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

İŞTE KARŞILAŞMANIN GOLLERİ:

GOL İZLE | Etimesgut SK 0-1 Gaziantep FK ( 7' Kulasin)

GOL İZLE | Etimesgut SK 0-2 Gaziantep FK (41'Efe Sarıkaya)

GOL İZLE | Etimesgut SK 0-3 Gaziantep FK (74'Gassama)

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK rahat turladı! Etimesgut'u 4 golle geçti...
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