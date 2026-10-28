Bu ödülü kazanmak çılgınca bir rüya

Futbol tarihinin en prestijli ödülü olan Ballon d'Or'u Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Harry Kane kazandı. 65 maçta 73 gol ve 8 asist üreten 33 yaşındaki oyuncu, 2001'de Michael Owen'dan sonra ödüle uzanan ilk İngiliz oldu. Önceki gece Londra'daki törende aldığı ödülünü bir an olsun yanından ayırmayan yıldız futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse kulağa çılgınca geliyor. İnanılmaz bir duygu. Hâlâ her şeyi sindirmeye çalışıyorum. Gerçekten bir rüya gibi. Adım anons edildiğinde hissettiğim duygu rahatlama, sevinç, mutluluk, heyecandı. Kazananı öğrenmek için çok büyük bir bekleyiş vardı. Bu yüzden böyle bir rahatlamayı yaşamak ve bunu salondaki herkesle paylaşabilmek çok özeldi" şeklinde konuştu.



MBAPPE İKİNCİ SIRADA KALDI

Ballon d'Or oylamasında Real Madrid'in 27 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappe ikinci, Barcelona'da forma giyen Lamine Yamal ise üçüncü sırada yer aldı. Onları yine Barcelona'dan Rodri ile İnter Miami'den Lionel Messi takip etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör