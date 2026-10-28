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Giriş Tarihi: 28.10.2026 15:11

Çorum FK, Erzurumspor FK mesaisini sürdürdü

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağı Erzurumspor FK maçı için hazırlıklarına devam etti.

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İHA
Çorum FK, Erzurumspor FK mesaisini sürdürdü
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Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızılı-siyahlılar, daha sonra 5'e 2 rondo çalışmasına geçerek topa sahip olma ve pas bağlantıları üzerinde çalıştı. Antrenmanın devamında pas uygulamalarına yer verildi. Bu bölümde topun dolaşımı ve pas temposuna yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Esneklik ve mobilite uygulamalarına yer verilen idman, salonda genel kuvvete yönelik egzersizler yapıldı.

Günün son bölümünde geniş alan oyun çalışması yapıldı. Bu bölümde oyun temposu ve takım halinde hareket etme üzerine çalışıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ERZURUMSPOR FK #TRENDYOL SÜPER LİG #BURAK YILMAZ #ÇORUM FK
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Çorum FK, Erzurumspor FK mesaisini sürdürdü
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