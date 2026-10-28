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Giriş Tarihi: 29.10.2026 01:17

Fenerbahçe arsaVev turu rövanşa bıraktı

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İspanya temsilcisi Real Sociedad’a 2-0 mağlup oldu.

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DHA
Fenerbahçe arsaVev turu rövanşa bıraktı
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Estadio Zubieta'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Lezeta ve Marin kaydetti. Sarı-lacivertli ekipte Maria Alves, 81'inci dakikada kırmızı kart gördü. Mücadele öncesinde İspanya'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe arsaVev, karşılaşmaya Munteanu, Fatma, Bowen, Plummer, Busem, Otu, Ece, Kajan, Abideen, Alves ve Staskova ilk 11'iyle başladı.

14'üncü dakikada orta sahada kazanılan topun ardından Kajan'ın savunma arkasına gönderdiği pasta Staskova, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Staskova'nın ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

24'üncü dakikada Abideen'in ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Staskova, ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

58'inci dakikada Real Sociedad öne geçti. Eizaguirre'nin kullandığı kornerde ön direkte kafa vuruşunu yapan Maren Lezeta, topu ağlara gönderdi: 1-0.

İkinci yarıda sol kanattan Eguiguren ile gelişen Real Sociedad atağında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cecilia Marcos, pasını arka direkteki Marin Ainhoa'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

81'inci dakikada Cecilia Marcos ile girdiği ikili mücadelede faul yapan Maria Alves, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe arsaVev, kalan bölümde 10 kişi mücadele etti.

Karşılaşma, Real Sociedad'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Rövanş karşılaşması, 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Fenerbahçe arsaVev turu rövanşa bıraktı
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