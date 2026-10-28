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Giriş Tarihi: 28.10.2026 16:21

Fenerbahçe, Dirk Kuyt yönetiminde çalıştı!

Fenerbahçe, geçici olarak teknik sorumlu görevine getirilen Dirk Kuyt yönetiminde, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti.

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İHA Futbol
Fenerbahçe, Dirk Kuyt yönetiminde çalıştı!
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Fenerbahçe, 31 Ekim Cumartesi akşamı Göztepe ile sahasında oynayacağı Trendyol Süper Lig 10. hafta maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dün akşam Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde takımın başında Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yer aldı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#DİRK KUYT #GÖZTEPE #İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE CAN BARTU TESİSLERİ #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe, Dirk Kuyt yönetiminde çalıştı!
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