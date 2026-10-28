Fenerbahçe, Dirk Kuyt yönetiminde çalıştı!

Dün akşam Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde takımın başında Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yer aldı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör