Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İskoçya'da ilginç karar! 5. Lig takımı aynı gün ve saatlerde 2 maça çıkacak!
Giriş Tarihi: 28.10.2026 12:39

İskoçya'da ilginç karar! 5. Lig takımı aynı gün ve saatlerde 2 maça çıkacak!

İskoçya 5. Lig ekibi Johnstone Burgh iki farklı kupa maçını aynı gün ve saatlerde iki farklı kadroyla oynayacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
İskoçya’da ilginç karar! 5. Lig takımı aynı gün ve saatlerde 2 maça çıkacak!
  • ABONE OL

İskoçya bölgesel ligi ekibi Johnstone Burgh, 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 17.30'da (yerel 14.30) İskoçya Communities Kupası'nda Tayport ile TSİ 18.00'de (yerel 15.00) ise Lowland Lig Kupası'nda Dunipace ile karşılaşacak.

AÇIKLAMA GELDİ

Johnstone Burgh, yetkililerle görüşmeler yaptıklarını ve farklı bir tarihi teklif ettiklerini belirterek "Ayrıca maç programındaki değişikliğin yaratabileceği olumsuzlukları telafi etmeye yardımcı olmak adına, bilet gelirlerinden alacağımız paydan feragat etmeyi de önerdik." ifadelerini kullandı.

AYRI KADROLARLA ÇIKILACAK

Tekliflerine rağmen olumlu yönde herhangi bir değişikliğin olmadığı ve bu nedenle 21 Kasım'da oynanacak iki karşılaşmaya da ayrı kadrolarla çıkılacağı kaydedildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İskoçya'da ilginç karar! 5. Lig takımı aynı gün ve saatlerde 2 maça çıkacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA