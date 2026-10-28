Milli dalışçı Şahika Ercümen, Cumhuriyet Bayramı’nı su altında Türk bayrağıyla kutladı

Ay yıldızlı bayrağı denizlerin derinliklerinde açan Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in değerlerine ve bağımsızlık ruhuna vurgu yaptı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Şahika, "Cumhuriyet'imizin yıl dönümünde bayrağımızı denizlerimizin derinliklerinde dalgalandırmanın gururunu yaşıyorum. Bizler bu ülkenin sporcuları olarak havada, karada, denizde, dünyanın neresinde olursak olalım bayrağımızı gururla taşımaya ve Cumhuriyet'imizin değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şahika Ercümen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık ve özgürlük uğruna mücadele edenleri andığı mesajında, "Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet." ifadelerine yer verdi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör