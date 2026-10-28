Real Madrid’den Kylian Mbappe adına özür!

Real Madrid, Kylian Mbappe adına bir özür mesajı yayımladı. Mesajda, kulüp olarak Çin'e ve Çin halkına derin bir saygı beslendiği ve Mbappe'nin de özür mesajını desteklediği ifade edildi.

Çin'de milyonlarca Real Madrid taraftarının olduğu vurgulanan açıklamada, "Real Madrid; saygı, bir arada yaşama ve kültürler arası anlayış değerlerine olan bağlılığını bir kez daha teyit ederek Çin ile arasındaki dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirmeye devam etmeyi arzuluyor." denildi.

NE OLMUŞTU?

Mbappe, Fransa'da katıldığı bir televizyon programının çekiminde, internette kendisiyle ilgili paylaşılan esprilerinden hangisini komik bulduğu sorusuna, yüzünün Mao Zedong'un görüntüsüne yapay zekayla monte edildiği bir videoyu hatırlatarak, "Şu adamla yaptıkları video, sanırım Çinli bir diktatördü." ifadesini kullanmıştı.

REKLAM SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Fransız futbolcuya yönelik eleştirilerin ardından, Çin devlet televizyonu CCTV, La Liga'nın ve Real Madridli forvetin maçlarının yayınını askıya alma kararı alırken, birçok Çinli şirket de Fransız futbolcuyla reklam sözleşmelerini feshetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili sorulan soruya, "Çin halkının duygularını inciten her türlü söylem veya eylem doğal olarak Çin'in tüm kesimlerince reddedilecektir." şeklinde cevap vermişti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör