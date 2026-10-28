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Giriş Tarihi: 28.10.2026 11:05 Son Güncelleme: 28.10.2026 11:16

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! Dirk Kuyt kararı...

Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın yeni teknik direktör belirlenene kadar Futbol A Takım Teknik Sorumlusu olarak görevlendirildiğini açıkladı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den teknik direktör açıklaması! Dirk Kuyt kararı...
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Fenerbahçe'de 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken kulüpten bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Fenerbahçe, dün akşam teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını resmen duyurmuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#DİRK KUYT #İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE
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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! Dirk Kuyt kararı...
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