Son dakika haberi: Fenerbahçe’den teknik direktör açıklaması! Dirk Kuyt kararı...

Fenerbahçe'de 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken kulüpten bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Fenerbahçe, dün akşam teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını resmen duyurmuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör